«Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь»: цыгане обокрали олимпийскую чемпионку из России в Италии

Олимпийская чемпионка Олеся Красномовец из Екатеринбурга стала жертвой воров в Италии. Группа цыган, по словам девушки, похитила у нее сумку с документами и деньгами.

Спортсменка поделилась неприятной историей на своей странице в одной из социальных сетей. Она написала, что находится на грани нервного срыва из-за похищения сумки группой цыган.

По словам Красномовец, ей удалось отследить местоположение своего похищенного имущества по геолокации от наушников. Она пришла за украденным к группе цыган, но ничего не добилась. В российском консульстве на жалобу соотечественницы пока не отреагировали.

«Я просто нахожусь на грани уже нервного срыва. Я здесь не хочу находиться вообще ни минуты. Я так хочу домой. Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь», — написала Олеся.

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