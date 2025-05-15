Забралась на крышу и упала: в деле о гибели девушки на заборе появился свидетель

В деле о загадочной гибели на заборе 18-летней жительницы Перми появился свидетель. Владелец бара, возле которого разыгралась трагедия, рассказал, что девушка в состоянии сильного опьянения залезла на крышу пристройки, но сорвалась и упала на острую металлическую ограду.

В беседе с Kp.ru-Пермь очевидец заверил, что окно на крышу было закрыто, но девушка могла открыть его, чтобы «подышать».

Источник издания также подтвердил эту версию. По его словам, незадолго до смерти россиянка действительно была на крыше, где ее вырвало. После этого она решила спуститься вниз по водосточной трубе, но зацепилась курткой за штырь забора, который вонзился ей в грудь.

«Если бы не куртка, падение могло быть не фатальным», — добавил собеседник газеты.

Напомним, в ночь на 11 мая в Перми нашли труп 18-летней девушки, висящий на заборе. В Сети появилась версия, что ее похитили из бара двое неизвестных, после чего изнасиловали и убили. Однако следствие посчитало произошедшее несчастным случаем, так как факт надругательства не подтвердился.

Ранее посетители бара в Перми, где нашли мертвую девушку, рассказали об угрозах от работников заведения. Жители отмечают, что на бар постоянно поступают жалобы.