«Я тебя со второго этажа скину»: посетители бара, где нашли мертвую девушку, сообщили об угрозах

Посетители бара в Перми, где нашли мертвую девушку, рассказали об угрозах от работников заведения. Жители отмечают, что на бар постоянно поступают жалобы. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что в ночь на 11 мая на заборе около местного бара нашли труп молодой девушки. Ей было 18 лет. Появились несколько версий случившегося, а родные до сих пор не верят в то, что это была случайность.

Посетители заведения рассказывают, что там не всегда приветливо относились к людям. Одна из местных жительниц вспомнила, как в ноябре была в баре с подругой. Они собирались выйти на улицу, но одну из них схватил мужчина и начал ее оскорблять.

«Подруга не сдержалась и немного облила его пивом, на что он взял ее за волосы, начал таскать и облил пивом. Мы зашли внутрь, он нас нашел, взял снова ее за шиворот и просто выкинул на улицу со словами: "Еще раз сюда придешь, я тебя со второго этажа скину"», – поделилась женщина.

Она добавила, что на них напал сын хозяина заведения.

Другой житель отметил, что в заведении «на постоянной основе избивают людей». Вспомнили и о том, что на это место часто жаловались.

«Туда ходят в основном маргинальные личности, которые плевать хотели на нормы поведения, этику и прочее», – высказалась одна из жительниц.

Ранее мы писали о том, что парень умершей на заборе пермячки не согласен с версией о несчастном случае.