Забрала с собой 600 тысяч рублей: мужчина пожаловался полицейским на бросившую его девушку

В Москве девушка украла 600 тысяч из дома возлюбленного и рассталась с ним после этого. Он пожаловался на даму сердца правоохранителям. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, любовная драма с кражей произошла в районе Теплый Стан. 35-летний житель был в ресторане, где ему приглянулась девушка. Он познакомился с ней и начал активно общаться. Он узнал, что она является успешной москвичкой с турецким гражданством и недвижимостью в столице. Пара перевела общение в реальную жизнь. Они начали встречаться и ходить по ресторанам.

Однажды девушка зашла к возлюбленному домой на полтора часа, а после они отправились в заведение. После ужина он подвез ее до дома, где при входе она сообщила о расставании. Мужчина расстроился, но еще не знал всей ситуации. Оказалось, что у него пропали 600 тысяч рублей. Девушка проигнорировала звонки и пропала. Тогда мужчина обратился к полицейским.

Ранее мы писали о том, как у известного блогера-искусствоведа украли драгоценности за три миллиона рублей. Недавно она обнаружила пропажу коллекции украшений от Cartier и сразу обратилась за помощью к стражам правопорядка. Блогерша недосчиталась золотого колье с бриллиантами, двух золотых браслетов, а также сережек из белого золота.