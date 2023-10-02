У известного блогера-искусствоведа украли драгоценности за три миллиона рублей

В Москве у блогера-искусствоведа Дианы Трошиной украли драгоценности, суммарная стоимость которых составила свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка создала YouTube-канал, чтобы рассказывать людям об искусстве. Недавно она обнаружила пропажу коллекции украшений от Cartier и сразу обратилась за помощью к стражам правопорядка. Блогерша недосчиталась золотого колье с бриллиантами, двух золотых браслетов, а также сережек из белого золота.

Диана Трошина предполагает, что вором стал человек, у которого был доступ к ее квартире. Прежде всего под подозрение попали рабочие и прислуга. Девушка видела украшения в последний раз еще в августе этого года. Сумма ущерба составила 3,1 миллиона рублей.

На данный момент полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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