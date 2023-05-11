Забрал самое ценное: приезжий ограбил инвалида в парке Санкт-Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего, который ограбил инвалида в Пулковском парке. Злоумышленник забрал кольцо. Об этом сообщается на сайте «Фонтанка».

По данным источника, преступник был задержан по горячим следам. В единую службу 112 обратился пострадавший 48-летний инвалид и рассказал о случившемся. Об этом сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По предварительной версии, инвалид сидел в парке на скамейке, в тот момент к нему подсел мужчина. Грабитель силой снял с пальца инвалида кольцо и убежал. Подозреваемого задержали в этом же парке около двух часов дня.

Отмечается, что он приехал из Приморского края, где уже несколько раз отсидел за кражи. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что пьяный житель Воронежа избил подростка и заставил его извиняться перед собакой за мат. В Воронеже в День Победы местный житель, изрядно выпив, не смог пройти мимо нецензурно выражавшегося подростка. Мужчина хотел, чтобы он извинился за свои слова, не перед ним, а перед его собакой.

Инцидент произошел вечером недалеко от дома №44 на улице Лизюкова. Злоумышленник удерживал и избивал школьника, так как тот отказался просить прощения у его питомца.