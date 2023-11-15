Забрал ребенка из детсада без согласия бывшей жены: петербуржец удерживал дочку в квартире

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге. Там местный житель насильно удерживал дома шестилетнюю дочь, передает 78.ru.

Мама ребенка, он же бывшая супруга петербуржца, обратилась за помощью в правоохранительные органы еще сегодня утром. Она заявила, что мужчина без ее ведома забрал шестилетнюю дочь из детского сада и отвел к себе. При этом на связь отец не выходил и двери не открывал.

Через некоторое время к квартире петербуржца на Серебристом бульваре приехали экстренные службы. В итоге мужчину все-таки удалось уговорить отпустить ребенка. Девочка в результате случившегося не пострадала. Ее отца по какой-то причине вынесли из парадной на носилках.

Ранее в Уфе местный житель похитил возлюбленную и удерживал ее две недели. Молодой человек пытал и избивал девушку.