Не открываются глаза от синяков: мужчина похитил сироту и пытал две недели

Медики оказывают необходимую помощь 21-летней девушке, которая две недели провела в плену у бывшего возлюбленного в Уфе. Молодой человек жестоко избивал жертву и никого не пускал в квартиру, пишет Life.ru.

Девушка, которая является сиротой, приехала в Уфу на заработки. Там она повстречала своего будущего истязателя. Сначала у пары все было хорошо, а через некоторое время союз распался. Молодой человек, желая восстановить отношения, решился на хитрость — он заманил девушку на общую вечеринку к себе в квартиру, а когда остался с ней наедине, то избил. С того момента он удерживал жертву в заложниках две недели.

Спастись девушке удалось лишь при помощи матери бывшего молодого человека. Она пришла к тому в гости, увидела весь ужас и сама предложила вызвать полицию. Заложница, воспользовавшись моментом, сбежала. Сейчас она находится в больнице. У девушки не открываются из-за синяков глаза. Кроме того, пострадавшая написала заявление на бывшего избранника.

Ранее в Новосибирской области подросток избил 11-летнюю девочку. Пострадавшей теперь приходится питаться через трубочку.