Заблудившийся турист провел всю ночь на озере Байкал

40-летний турист заблудился и отстал от группы в Иркутской области. Ему пришлось провести всю ночь на озере Байкал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Туристы шли пешком по льду озера возле станции Старая Ангасолка. Мужчина отстал от путешественников и заблудился.

Члены группы заметили пропажу мужчины только спустя несколько часов. Около пяти утра они обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели выехали на вездеходе из города Слюдянка и спустя час нашли потерявшегося туриста. Мужчина провел всю ночь на льду Байкала.

По словам спасателей, мужчине повезло: его быстро нашли, и он не провалился в скрытые под снегом трещины.

В ведомстве отмечают, что туристическая группа не была зарегистрирована.

Ранее в Свердловской области волонтеры прекратили поиски двух пропавших девочек.