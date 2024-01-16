В Свердловской области волонтеры прекратили поиски двух пропавших девочек, об этом сообщает Ura.ru.

15 января о пропаже двух несовершеннолетних девочек сообщили в СМИ. Уточнялось, что их последний раз видели в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Розыском пропавших занимались УМВД России по городу Екатеринбургу и отряд волонтеров «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область». Как стало известно, уже 16 января местоположение девочек удалось установить.

«Найдены, живы! Всем огромное спасибо за помощь в поисках», - сообщили волонтеры в соцсетях.

О том, что стало причиной пропажи подростков, не сообщается.

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