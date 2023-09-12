Заблудились среди тайги и болот: в челябинских лесах пропали две грибницы

В Челябинской области, а именно в лесах Кыштыма, пропали две пожилые женщины. Спустя два дня поисков грибниц нашли волонтеры. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-центр областной поисково-спасательной службы.

10 сентября две женщины пошли собирать грибы в лес в окрестностях поселка Кувалжиха. Одна из них какое-то время могла отвечать на звонки, а другая телефон с собой не взяла. Ситуация осложнялась тем, что местность вокруг поселка на 70 километров – это тайга с буреломами и заболоченными участками.

Заблудившихся пенсионерок искали спасатели Кыштымского отряда областной ПСС, МЧС, полиции, управления лесами Челябинской области и пожарной охраны, спасатели-добровольцы, кинологи, местные охотники, члены мотоклуба из Озерска. В поисках были задействованы внедорожники, квадроциклы и спортивные мотоциклы.

Сейчас женщин уже нашли волонтеры. В какой-либо помощи со стороны медиков они не нуждаются, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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