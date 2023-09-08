«Была с синяками»: 16-летняя свердловчанка пропала по дороге в колледж

7 сентября 16-летняя девушка из Свердловской области пропала по дороге в колледж. Она отправилась из села Покровское в город Артемовский, однако на занятиях так и не появилась. Об этом сообщает kp.ru.

Подростка искали родные, односельчане, полицейские и волонтеры поисковой организации «Сова». Примерно год назад девочка пережила смерть матери, после чего ее взял под опеку дядя. Как утверждают знакомые несовершеннолетней, около трех-четырех месяцев назад она связалась с плохой компанией: начала курить и часто пропадала.

«После этого у нее ухудшились отношения с дядей, у них начались конфликты. По словам друзей, она часто была с синяками», – отметила представительница поисковой организации Александра.

8 сентября девушку нашли. Оказалось, что все это время она находилась в Покровском. Стражи правопорядка сейчас выясняют, почему она ушла из дома.

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