Заблокированные огнем люди в НИИ «Платан» кричат о помощи, четверо уже погибли: что известно о пожаре во Фрязино

В подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан». Люди оказались заблокированы огнем. Сообщается, что четверо уже погибли. Подробности передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, предварительно, пожар мог начаться из-за нарушения техники безопасности в помещении, где собирали налобные фонари. Звонок в службу спасения поступил около 15:00 24 июня. Telegram-канал 112 опубликовал кадры, на которых люди высовывались в окна и кричали о помощи.

Как стало известно, пострадавшие стали буквально выпадать из здания. Пока есть данные о четверых погибших. Остальные люди все еще пытаются спастись. Сообщается, что в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

К слову, mk.ru рассказал, что в здании НИИ совсем недавно прошла проверка, в ходе которой были выявлены нарушения. Инспекция установила, что защитное сооружение не было готово к приему гражданских в случае ЧП.

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