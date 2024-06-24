«Они прикрыли нас спиной»: очевидец раскрыл подробности перестрелки в Дербенте

Накануне в Дербенте произошел теракт, жертвами которого стали сотрудники полиции и гражданские. О том, что происходило во время нападения террористов, в беседе с 360.ru рассказал очевидец событий.

По словам жителя Дербента, 23 июня он собирался на концерт, однако мероприятие сорвалось из-за теракта. Мужчина уточнил, что в результате атаки он не пострадал, но его автомобиль оказался под огнем и теперь находится «в плачевном состоянии».

«Приехали, не знали, что там что-то происходит. Пострадал не сам я, а только мой автомобиль, он в плачевном состоянии. Мы его припарковали, вроде бы в безопасное место, так подумали. Оказалось, что прямо там, в горячей точке», — рассказал очевидец.

В ходе атаки террористы подожгли синагогу в Дербенте. Мужчина признался, что стал очевидцем этого, а через какое-то время услышал на улице выстрелы.

«Прямо большой огонь охватил, пожар. Мы стояли и смотрели достаточно далеко. В этот момент резко началась перестрелка, жесткая», — поделился житель Дербента.

Свидетель событий утверждает, что стрельба продолжалась на протяжении двух часов. Житель Дербента вспомнил, что, услышав звуки выстрелов, они с друзьями побежали в другую сторону.

«Сотрудники полиции сразу же первый бой приняли, получается, они нас своей спиной прикрыли, защитили. Благодаря тому, что они так быстро среагировали, удалось избежать больших потерь гражданских лиц», — заявил мужчина.

Напомним, 23 июня была совершена террористическая атака на города Республики Дагестан. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги и напали на пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По последним данным, жертвами теракта стали 19 человек: 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось о том, что глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал причину терактов в Дагестане.