«Забирала ее из роддома»: Собчак рассказала о пополнении в семье изнасилованного мальчика из Тувы

В этом году в Туве три подростка затащили в туалет 10-летнего мальчика и изнасиловали его. Жуткая история получила большой общественный резонанс, и в нее решила вмешаться Ксения Собчак. Телеведущая перевезла семью ребенка в Москву и купила им квартиру. Недавно звезда объявила радостную новость — мама школьника Айза родила малыша.

Айза стала мамой в четвертый раз. Собчак постоянно находится на связи с родительницей пострадавшего и даже забрала ее из родильного дома.

«Недавно забирала ее из роддома, кстати. Она живет в Москве, помогаю ей устроиться и обжиться тут», — отметила звезда в своем Telegram-канале во время гневного обращения к одной светской журналистке.

Напомним, три подростка на протяжении трех дней насиловали 10-летнего ребенка в сельском туалете. Несчастному ребенку поначалу не оказали ни медицинской, ни психологической помощи. Отчаявшись, мама мальчика обратилась в СМИ.

Историей заинтересовалась Ксения Собчак. Она помогла семье переехать из Тувы в Москву и обеспечила их жильем. После случившегося телеведущая продолжает поддерживать связь с Айзой.

В сентябре телеведущая рассказывала, что пострадавшего от насилия мальчика ждет финальная операция.