«Сегодня у него финальная операция»: Собчак рассказала о мальчике, которого подвергали насилию старшеклассники

Журналистка Ксения Собчак рассказала о состоянии мальчика, которого многократно подвергали насилию старшеклассники в Туве. По ее словам, ребенка ждет финальная операция.

Бывшая телеведущая «Дома-2» написала про ситуацию со школьником в Telegram-канале Кровавая барыня. Несовершеннолетний, как утверждает журналистка, проходит амбулаторное лечение уже несколько месяцев. Собчак при этом постоянно находится на связи с родителями подростка.

«Сегодня у него финальная операция. Мальчик уже несколько месяцев проходит амбулаторное лечение, с его мамой Айзой мы находимся в постоянном контакте», — раскрыла Ксения.

Сейчас ученик ходит в одну из школ Подмосковья. Его психологическое состояние улучилось: мальчик стал открытым, более уверенным и завел новых друзей.

Ранее Собчак заявила, что обеспечила семью изнасилованного мальчика в Туве. Она предоставила родителям и ребенку квартиру в Москве.