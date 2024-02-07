Забили насмерть: пьяного пожилого мужчину обнаружили на остановке напротив ТЦ в Петербурге

Минувшей ночью на остановке около ТЦ «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге обнаружили жестоко избитого 60-летнего мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали с тяжёлой сочетанной травмой головы, груди и живота в крайне тяжёлом состоянии. Спасти пострадавшего не удалось.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 20 лет. Младший из них не работает, а старший — трудится санитаром в больнице. Они избили мужчину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемых поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мурино задержали женщину по подозрению в избиении до смерти матери-собутыльницы. Подробности читайте в этой статье.