Пять дней употребляла алкоголь и была избита дочерью: 61-летняя женщина умерла в реанимации

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 61-летней женщины в Мурино. Она попала в больницу с тупой травмой живота и панкреатитом и через некоторое время скончалась. Пенсионерка успела рассказать, что была избита дочерью, передает 78.ru.

Пострадавшая жительница Мурино попала в больницу 5 февраля. При осмотре у нее диагностировали травму живота, вероятно, полученную при избиении, и панкреатит. Состояние пациентки постепенно ухудшалось. Женщину перевели в реанимацию, а через некоторое время она умерла.

Врачам были известны подробности получения пенсионеркой травмы, и они сообщили их в полицию. Стражи порядка наведались к 31-летней дочери, которая, как утверждается, регулярно распивала с матерью алкогольные напитки. Часто такие посиделки заканчивались дракой. В этот раз после пяти дней кутежа между женщинами вспыхнул очередной конфликт, закончившийся рукоприкладством. Для пенсионерки он стал фатальным.

В настоящее время подозреваемая в избиении матери до смерти находится в изоляторе. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

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