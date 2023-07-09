Несовершеннолетний облил свою подругу горючим

Несовершеннолетний мальчик пытался сжечь свою 15-летнюю подругу. Это случилось в Пермском крае, сообщает региональный СК РФ.

Как передает РЕН ТВ, подросток вылил на девочку горючую жидкость. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Врачи обнаружили обширные ожоги.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

На данный момент сотрудники выясняют подробности произошедшего. Обсуждается вопрос об избрании меры пресечения, а именно сроке заключения под стражу.

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