19:00, 09 июля 2023
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Несовершеннолетний облил свою подругу горючим
В Пермском крае подросток пытался сжечь свою 15-летнюю подругу.
Несовершеннолетний мальчик пытался сжечь свою 15-летнюю подругу. Это случилось в Пермском крае, сообщает региональный СК РФ.
Как передает РЕН ТВ, подросток вылил на девочку горючую жидкость. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Врачи обнаружили обширные ожоги.
Правоохранительные органы задержали злоумышленника. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
На данный момент сотрудники выясняют подробности произошедшего. Обсуждается вопрос об избрании меры пресечения, а именно сроке заключения под стражу.
Ранее мы писали, что женщина не сломала палец после ковыряния в носу и избила санитарку из-за несогласия с результатом.
Источник фото:freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Галина СьюТеги: