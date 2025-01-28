Сломан нос и сотрясение: случайный прохожий отправил в нокаут 14-летнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на 14-летнюю школьницу в Краснокаменске Забайкальского края. Девочку отправил в нокаут случайных прохожий.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал Babr Mash. На кадрах видно, как некий мужчина идет по направлению к девочке, а после замахивается на нее и бьет рукой точно в голову. От удара несовершеннолетняя упала.

Когда хулиган прошел мимо, то пострадавшая продолжила лежать. Позже медики зафиксируют у школьницы перелом носа и сотрясение головного мозга. Сейчас девочка находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

Ее обидчика задержали стражи порядка. Им оказался 26-летней молодой человек. В отношении его возбудили дело о хулиганстве.

Ранее в Москве избили 11-летнюю дочь скрипача Марио Дюранда. Она подверглась нападению в музыкальной школе.