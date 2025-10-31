Забил как домашний скот: задержан убийца женщины, чей обезглавленный труп нашли в лесу

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чей обезглавленный труп обнаружили в лесополосе Екатеринбурга. Им оказался 21-летний сын жертвы.

Как пояснили Ura.ru в СК по Свердловской области, убитой оказалась 39-летняя гражданка Центральной Азии, приехавшая в Россию в 2023 году. Женщина работала в качестве технического персонала в ТЦ. Во время расследования по подозрение следователей попал ее сын — после задержания он признался в совершении преступления.

Сын убитой признался, что положил голову матери и вещи в пакет, который оставил в том же лесу. По предварительным данным, преступление он совершил из-за ссоры.

«Ранее неоднократно забивал домашний скот, и к этому процессу привык», — рассказали изданию «Сигнал» в региональном МВД.

Известно, что мать и сын проживали на разных съемных квартирах. Убийство произошло 20 октября, но тело удалось найти только 30-го.

Ранее в Свердловской области мужчина убил жену за то, что она не хотела варить суп. Он попытался расчленить тело супруги и начал снимать с нее кожу, однако завершить задуманное не смог.