Забил и сжег: мужчина убил девушку за отказ в сексе и обвинение в импотенции

43-летний житель микрорайона Сходня Химкинского городского округа убил бейсбольной битой 22-летнюю девушку из интернета. Забить потерпевшую он решил из-за ее отказа в интиме. На следующий день он сжег дом, где лежал ее труп, чтобы замести следы.

Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств 8 июня, у них сложилось интересное общение, и тогда он позвал ее на свидание. Ухожер пообещал оплатить такси в две стороны.

Девушка приехала к нему на следующий день. После небольшого ужина, мужчина предложить прогуляться в заброшенный дом. Сначала она отказалась, но позже кавалер ее убедил.

В доме преступник начал приставать к своей жертве, предлагая ей сексуальную близость, на что получил категорический отказ. Однако его это не остановило, и он продолжил приставать, после чего жертва обвинила навязчивого знакомого в импотенции, надеясь, что это сможет прекратить домогательства.

Раненный до глубины души злоумышленник схватил биту и начал избивать девушку. Когда она потеряла сознание, мужчина ее задушил. Далее он забрал документы и телефон убитой, выбросил их в Москва-реку, и уехал.

Через сутки мужчина вернулся на место преступления, раздел девушку, облил дом бензином и сжег.

Местные жители вызвали пожарных, которые нашли труп. Поймать преступника помог таксист, который ранее привез девушку на неудачное свидание. Также мужчина попал на камеры видеонаблюдения за сутки до убийства.

16 июня ранее судимый за изнасилование преступник был пойман. По факту обнаружения трупа девушки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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