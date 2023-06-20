В Пермском крае пьяные подруги сожгли дома друг друга из-за обиды

Две подруги подожгли дома друг друга из-за обиды в селе Аспа Уинского района Пермского края.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Приятельницы употребляли алкогольные напитки, впоследствии между ними завязался конфликт, в ходе которого одна из них отомстила за обиду, а вторая за сожженную баню.

52-летняя женщина облила баню односельчанки бензином, а позже подожгла. В результате пожара здание полностью сгорело.

33-летняя подруга решила отомстить и подожгла дом обидчицы.

Урон первой пострадавшей составил 20 тысяч рублей, сгоревший дом второй участницы ссоры и дворовые постройки оцениваются в полмиллиона рублей.

Отметим, обе женщины ранее судимы, в настоящий момент на них завели уголовные дела по части 4 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». 33-летней фигурантке дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй — подписка о невыезде.

Недавно мы писали, что житель Ивановской области устроил другу пытки кипятком за отказ одолжить денег, а после сжег приятеля вместе с домом.