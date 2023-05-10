Забил до смерти топором: 17-летний подросток напал на ровесницу в Новосибирской области

В Новосибирской области 17-летний школьник с топором в руках до смерти забил им ровесницу. Сейчас подростка обвиняют в убийстве. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел 9 мая в Искитимском районе. Молодой человек был в одном из домов, взял в руки колун и до смерти забил им 17-летнюю девушку. Отмечается, что мотивом убийства стала личная неприязнь.

Следователи совместно с сотрудниками полиции быстро задержали подростка, осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства. Сообщается, что на данный момент проводит комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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