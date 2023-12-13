«Заберите меня»: пропавшая больше недели назад многодетная мать из Екатеринбурга вышла на связь

В Екатеринбурге продолжаются поиски многодетной матери, пропавшей больше недели назад. 31-летняя жительница Верхней Пышмы 4 декабря отвела сына в школу, а после этого перестала выходить на связь. Недавно же она неожиданно позвонила родным и сообщила, что находится в подвале. Подробности передает издание E1.ru.

Сестра пропавшей рассказала, что получила от нее звонок 12 декабря. Она призналась, что не знает, где находится. По словам женщины, она доехала на трамвае до конечного кольца, вышла на остановке, после чего ей стало плохо. Затем она очнулась уже в каком-то подвале.

«Сказала, что она в каком-то подвале. Сказала: «Заберите меня». Сказала, что у нее сильно болит голова, левая часть», - поделилась родственница пропавшей свердловчанки.

Также с россиянкой смогли связаться и сотрудники правоохранительных органов. Однако от их помощи она отказалась. Не назвав даже адреса своего местонахождения, женщина пообещала вскоре вернуться домой и все объяснить.

К слову, разыскиваемую ждут четверо детей, младшему из которых всего два месяца. Сейчас они живут вместе с гражданским мужем россиянки.

Ранее в Москве обнаружили и ликвидировали черный рынок по торговле детьми.