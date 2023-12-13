Речь идет минимум о 13 детях: раскрыта схема торговли новорожденными в Москве

Сотрудники Следственного комитета РФ раскрыли схему по торговле новорожденными в столице РФ. Преступная схема работала через благотворительные фонды, передает Telegram-канал RT на русском.

По данным правоохранителей, так называемые фонды работали следующим образом: они приглашали в Москву беременных женщин со всей России, которым обещали провести обследования на наличие каких-либо заболеваний и патологий. В некоторых случаях в организациях обещали выдать заключение о показании к аборту на позднем сроке.

За это время женщины тратили почти все свои сбережения. Тогда их знакомили с основательницей приюта, которая убеждала россиянок рожать. В итоге матери отказывались от детей из-за патологий по результатам обследований, а после новорожденных забирали и продавали за рубеж. Речь идет минимум о 13 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что фермер из Хакасии на протяжении семи лет держал в рабстве трех человек. Он заставлял пленников работать каждый день по 16 часов.