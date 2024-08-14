Забеременевшую от мужа бабушки школьницу из Новой Москвы до этого растлевал дядя

13-летнюю школьницу из Новой Москвы, которая забеременела от мужа бабушки, до этого растлевал родной дядя. Это происходило на протяжении двух лет.

Подробности сообщает mk.ru.

Родственник совращал ребенка с 2018 по 2020 годы. Сначала это случалось, когда семья проживала в Пензенской области, потом – в Новой Москве, куда сестра переехала с дочерью.

Дядя часто навещал родню, хотя не проживал там на постоянной основе. Во время визитов дядя совращал девочку. Он также надругался над школьницей, когда та уже забеременела от мужа бабушки.

Сейчас 50-летний мужчина задержан. Суд арестовал его.

О том, что школьница забеременела от мужа бабушки, стало известно в январе 2024 года. Беременность заметили, когда у девочки был заметен живот, хотя изнасилование случилось в мае 2023 года. Девочка родила младенца, его передали в дом малютки.

Ранее стало известно, как школьница забеременела от 63-летнего дедушки.