Забеременела и родила ребенка: отец на протяжении восьми лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

Житель Южно-Африканской Республики (ЮАР) предстал перед судом за многолетнее насилие над собственной несовершеннолетней дочерью. В 18 лет девушка родила от главы семейства ребенка, сообщает SabcNews.

Мужчина начал насиловать дочь, когда той было 10 лет. Девочка переехала к отцу от матери после семейной ссоры и жила с ним до своего совершеннолетия.

Все это время родитель манипулировал дочерью и угрожал, чтобы она никому не рассказывала о происходящем дома. Однако после беременности девушка не выдержала и раскрыла правду, после чего отца тут же задержали.

За то что житель ЮАР изнасиловал дочь и та забеременела, он получил пожизненный срок. Кроме того, мужчину осудили еще на шесть лет за сам факт насилия.

