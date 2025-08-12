Преступления совершались неоднократно: мать удерживала 10-летнюю дочь, пока отчим ее насиловал

В Греции 10-летняя школьница рассказала о преступлениях, совершенных 24-летней матерью и отчимом. Она обвинила мужчину в изнасилованиях, а родительницу в соучастии. Об этом сообщает CNN Greece.

В полицию обратилась мама девочки. Она заявила, что сожитель надругался над ее ребенком. После этого сотрудники правоохранительных органов поговорили с пострадавшей, и она рассказала, что виновен не только отчим. По словам школьницы, мама удерживала ее, пока происходило изнасилование. Более того, подобное повторялось неоднократно.

11 августа подозреваемых задержали. На допросе они опровергли версию ребенка. Они считают, что стали жертвой заговора бабушки девочки. Также мать пострадавшей рассказала, что обращалась в полицию, когда была в состоянии алкогольного опьянения.

Другие подробности случившегося выясняются. Известно, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и жестоком обращении с ребенком.

