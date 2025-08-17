За жизнь ребенка боролись несколько дней: 3-летний мальчик умер после падения в выгребную яму

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 3-летнего мальчика в Бурятии. Несовершеннолетний упал в выгребную яму и получил тяжелые травмы, передает Telegram-канал Babr Mash.

По информации журналистов, трагичный случай произошел в Поселье. Мальчик пришел в гости к родным 13 августа. На участке он вместе с подружкой обнаружил закрытую выгребную яму. Дети отодвинули деревянную крышку, что впоследствии привело к непоправимому.

Мальчик рухнул с высоты и серьезно пострадал. Взрослые оказали дошкольницу первую помощь, но тот не пришел в себя. Ребенка доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь три дня, но чуда не произошло. Причину смерти несовершеннолетнего установит экспертиза.

Ранее в Чечне годовалый ребенок погиб после того, как упал в костер. Он потерял равновесие во время игры с братом.