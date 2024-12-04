80-летняя россиянка «оборвала провода» спасательных служб из-за застрявшей в стиральной машине кошки

В Москве 80-летняя пенсионерка случайно закрыла в стиральной машинке свою кошку и включила технику. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, женщина дважды позвонила в МЧС и рассказала им о своем несчастье. Питомец россиянки оказался в барабане стиралки, и она не может его достать. Несмотря на включенный режим стирки, кошке удалось выжить. Единственное, она сильно намокла и испугалась.

Спасателям пенсионерка объяснила, что кошка попала в стиралку случайно. О том, что она внутри, ее хозяйка узнала по странным звукам. Женщина попыталась достать животное, но дверца заблокирована.

Отмечается, что в итоге кошку спасли.

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