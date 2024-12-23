За рулем находился опытный боец: машина с чиновником из Ленобласти увернулась от дрона ВСУ

Глава Киришского муниципального района Ленинградской области Константин Тимофеев едва не погиб в результате удара вражеского беспилотника. Автомобиль с чиновником ехал по Белгородской области и стал мишенью для украинского дрона, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Тимофеев ездил в приграничный регион, чтобы доставить гуманитарный груз. На одном из участников дороги автомобиль с главой муниципального района оказался в поле зрения вражеского дрона. Он атаковал машину, но попадания удалось избежать благодаря действиям опытного бойца, который сидел за рулем.

Мобилизованный сдал назад и замаскировался в лесу. Дрон пролетел мимо и ударил по другому автомобилю. В беседе с журналистами Тимофеев подтвердил случившееся, но раскрывать подробности не стал.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил главреда «Народной газеты» Юлию Кузнецову из Курской области. Журналиста убил украинский дрон.