Ее машину атаковал украинский беспилотник: Путин посмертно наградил главреда «Народной газеты» Кузнецову

Главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову наградили орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ о награждении журналистки появился на сайте официального опубликования правовых актов. В нем отметили профессионализм и самоотверженность главного редактора, погибшего в Курской области.

«3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну — главного редактора автономного учреждения Курской области «Редакция газеты «Народная газета» (посмертно)», — говорится в указе.

В день гибели Кузнецовой ВСУ атаковали Большесолдатский район. Один из украинских беспилотников ударил по автомобилю женщины. В результате взрыва она умерла. О случившемся рассказал бывший губернатор Алексей Смирнов.