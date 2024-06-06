За рулем была 23-летняя девушка: 67 человек пострадали и один погиб в жестком ДТП с трамваями в Кемерове

Утром 6 июня в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали 67 человек, один человек погиб, сообщил врио главы региона Илья Середюк в своём Telegram-канале.

Один из вагонов на высокой скорости влетел в попутный. По предварительным данным, у трамвая из-за технической неисправности отказала тормозная система.

На записи с камеры наружного видеонаблюдения видно, как из набитого пассажирами рельсового транспортного средства на полному ходу на трассу вылетели два человека. Они чудом не попали под колёса автомобилей.

Пострадали в ДТП 67 человек, из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение.

Между тем, глава региона Дмитрий Анисимов рассказал, что, несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших, к сожалению, скончался.

По данным РЕН ТВ, за рулем трамвая, который потерял управление в Кемерово, находилась 23-летняя девушка-водитель. Ее состояние оценивается как тяжелое. Работать в депо она начала недавно.

На жутких кадрах в социальных сетях девушку вытаскивали из кабины при помощи спецсредств.

В следственном управлении СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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