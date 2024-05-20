Авиаконструктор Игорь Бучевич разбился на самодельном складном самолете

Авиаконструктор Игорь Бучевич трагически погиб во Владимирской области. Он разбился на самодельном самолёте.

По данным Telegram-канала Mash, во время тестового заезда по взлетной полосе шквалистый ветер подбросил воздушное судно на 30 метров. Из-за слишком низкого веса самолет сорвался в штопор и рухнул в поле. Пилот скончался на месте происшествия, прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.

Бучевич конструировал летательный аппарат на протяжении пяти лет. В итоге он создал складной самолет весом всего 250 килограммов, который легко помещался в багажник автомобиля.

Транспортная полиция и следственный комитет начали проверку.

Ранее стало известно и гибели президента Ирана Ибрахима Раиси при крушении вертолета. В результате аварии погибли все пассажиры воздушного судна, в том числе и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Поиски экипажа длились 12 часов.