«За рулем был муж»: отец погибшей в ДТП с лосем «Вице-мисс Россия» Ксении Александровой раскрыл подробности аварии

Погибшая в аварии с лосем «Вице-мисс Россия-2017» Ксения Александрова в момент столкновения находилась на пассажирском сидении, а управлял автомобилем ее супруг. Об этом MSK1.RU рассказал отец девушки Сергей.

ДТП произошло 5 июля на 191-м километре трассы М-9 «Балтия». Ксения с мужем возвращались из Ржева в Москву. По словам отца погибшей, животное, пролетев по инерции, повредило крышу и травмировало пассажирку.

«Она была на пассажирском сиденье, а муж за рулем. С ним все хорошо. Лось, пролетая, покалечил Ксению, оторвал крышу машины и улетел назад», — поведал Сергей.

Он также рассказал, что данная трасса считается опасной из-за постоянного выхода диких животных на дорогу. Более того, по его словам, после трагедии с его дочерью там произошло еще два похожих ДТП со смертельным исходом.

Он рассказал, что после случившегося Ксения еще месяц порвела в реанимации НИИ имени Склифосовского. Ей диагностировали черепно-мозговую травму. «Вице-мисс Россия» и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017» скончалась во вторник, 12 августа.

