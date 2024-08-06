За проявленное мужество: СК наградил защитившего ребенка от толпы боксера Двали
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Глава СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Спортсмен, рискуя жизнью и здоровьем, защитил от толпы агрессивных мужчин ребенка, передает Telegram-канал Следком.
Поступок Двали не остался без внимания руководителей государственных структур. Так, председатель Следственного комитета России решил наградить спортсмена медалью за «Доблесть и отвагу». В ведомстве уточнили, что речь идет о случае в Феодосии.
Дмитрий вступился за ребенка, которого избивала толпа хулиганов. В результате драки боксер получил тяжелую травму глаза. Вскоре его обидчики были задержаны правоохранителями. Сначала дело хотели возбудить по статье хулиганство, но глава СК поручил переквалифицировать его в покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что Двали лишился зрения на один глаз. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить боксеру орган.