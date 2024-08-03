Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мастер спорта по боксу, обладатель титулов чемпиона Европы и чемпиона России Дмитрий Двали вместе со знакомым во время пробежки обратил внимание, как толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены решили заступиться за мальчика и полезли в драку, в которой участвовали 15 человек.

В итоге толпа переключилась на боксера и его знакомого. В результате Двали получил перелом орбитальной кости. Он таже лишился зрения на один глаз. Врачи постараются сохранить глаз как орган, но и на это гарантий нет — возможно, вместо него придется ставить протез.

При этом 23-летний Двали уже не сможет участвовать в спортивных соревнованиях из-за травмы. Врачи предупредили спортсмена, что зрение на здоровом глазу может постепенно снижаться из-за большой нагрузки.

Нападавших на спортсмена сейчас разыскивает полиция.

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