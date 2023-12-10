За последние сутки съел несколько собак: тигр-убийца терроризирует жителей села

Жители села Дмитриевка Приморского края опасаются за свои жизни — в окрестностях населенного пункта появился тигр-убийца. За последние сутки хищник съел несколько собак, передает Telegram-канал Mash.

Накануне вечером, 9 декабря, амурский тигр пробрался на территорию дома на улице Мира. Там он загрыз сторожевого пса. Свидетелем нападения стал 55-летний хозяин четвероного питомца.

Сначала мужчина хотел побежать за помощью, но супруга остановила его — так как хищник мог броситься за ним. В итоге селяне решили позвонить в полицию и охотнадзор. Теперь вооруженные правоохранители и егеря занимаются поиском краснокнижного убийцы. Последний раз тигра видели в этой местности 50 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр убил пожилого мужчину и его собаку. Труп мужчины нашли в километре от населенного пункта.