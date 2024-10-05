За отказ подчиниться полиции: Грету Тунберг задержали в Брюсселе на акции протеста

В Брюсселе прошла акция протеста из-за субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо. В ней приняла участие шведская экоактивистка Грета Тунберг. Девушку задержали за неповиновение властям, передает газета Soir.

По данным СМИ, на проезжей части на одной из центральных улиц Брюсселя расположились активисты. Они сели там с плакатами. Вскоре на место прибыли полицейские.

Стражи порядка быстро рассредоточили участников акции. Грета отказалась повиноваться сотрудникам органов, поэтому ее задержали и доставили в отделение.

Тунберг выступает против евроинститутов, которые поддерживают вредные для экологии производства. В том числе речь идет о государствах Глобального Юга.

Ранее активисты общественного движения «Сорок сороков» сорвали «магический» сеанс Анатолия Кашпировского. Они устроили потасовку со зрителями.