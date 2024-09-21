Отбивались от разъяренных женщин: общественники сорвали «магический» сеанс Анатолия Кашпировского

Активисты общественного движения «Сорок сороков» ворвались на выступление гипнотизера Анатолия Кашпировского и устроили потасовку на сцене.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, представители движения появились в зале, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей, и публично обвинили его в мошенничестве. Затем они начали громко читать молитву, чтобы «остановить бесовщину».

При этом на защиту Кашпировского внезапно встали его последователи, которые заплатили деньги за сеанс и рассчитывали на чудесное исцеление от всех болезней.

Присутствовавшие в зале женщины начали кидаться на активистов и попытались заблокировать их в зале до приезда полиции. При этом общественники и сами были полны решимости дождаться представителей правопорядка.

В зале завязалась потасовка, в ходе которой разъяренные женщины не стеснялись в выражениях и утверждали, что Кашпировский лечит лучше любых врачей. Сам «целитель» в этот момент сидел за столом в окружении охранников и наблюдал за происходящим, не вмешиваясь в потасовку.

Напомним, в начале 90-х годов Кашпировский прославился тем, что «заряжал» воду с экранов телевизоров. 30 лет о нем не было слышно, однако сейчас гипнотизер возобновил свою деятельность. За первые сеансы в Москве Кашпировский заработал около шести миллионов рублей. Он не стал «заряжать» воду, но не отказался от «волшебной» соли.

Ранее стало известно, что Кашпировского проверят на мошенничество, а также на уклонение от уплаты налогов. С требованием выступил правозащитный центр «Сорок сороков».