«За них нужно биться»: Екатерина Мизулина заявила, что Павел Дуров нужен России

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. По предварительным данным, это случилось после того, как миллиардер отказался от сотрудничества с местными силовиками. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала действия иностранных правоохранителей и заявила, что Россия должна биться за своего гражданина.

Глава Лиги поделилась мыслями в Telegram-канале Екатерина Мизулина. По ее словам, не стоит забывать, что Павел и его команда создали один из самых технологичных продуктов в мире. Такие люди нужны России, считает Мизулина, поэтому необходимо сделать все для их освобождения.

«Не стоит забывать, что Павел Дуров и его команда — это еще и создатели VK. Я считаю, что такие люди нужны нашей стране и за них нужно бороться», — написала общественница.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Дурова. Он заявил, что предупреждал миллиардера о рисках.