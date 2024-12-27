За неэтичное поведение: педагога уволили из липецкого колледжа после избиения

Преподаватель ОБЖ, которого избили в одном из колледжей Липецка, лишился работы. Об этом стало известно из Telegram-канала правительства региона.

В опубликованном сообщении говорится, что образовательное учреждение расторгнуло договор с педагогом. Причиной тому послужило неэтичное поведение со стороны преподавателя.

Также стало известно, что руководству колледжа, в котором работал мужчина и где произошла драка, вынесен выговор. Оно не проконтролировало соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

Преподавателя ОБЖ, по предварительным данным, избили двое мужчин, один из которых — отец студентки. Педагог якобы приставал к его дочери.

Ранее в Красноярске сотрудница школы запретила коллегам-мужчинам входить в ее кабинет. Перед этим она приняла ислам.