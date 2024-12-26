Сотрудница российской школы приняла ислам и запретила мужчинам входить в кабинет

Сотрудница одной из школ Красноярска запретила входить в свой кабинет мужчинам — при этом мера распространяется даже на ее коллег. Соответствующее объявление она повесила на двери аудитории.

Как рассказали родители учеников школы в беседе с «Крас Mash», странности начались после того, как женщина якобы вышла замуж и обратилась в мусульманскую веру. По их словам, сотрудница, приняв ислам, запретила мужчинам даже стучаться в дверь и заглядывать к ней в кабинет.

Местные чиновники поспешили опровергнуть вышеприведенные заявления. Их версия звучит так: в преддверии Нового года женщину считала зарплату для учителей и повесила уведомление для того, чтобы никто не отвлекал ее от важного дела.

Однако родители утверждают, что такая трактовка имеет одну существенную нестыковку: объявление появилось до двери задолго до приближения январских праздников. Впрочем, как сообщается, после общественного резонанса его сняли.

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