За малозначительные провинности: жительница Дагестана систематически избивала малолетнюю дочь обувной ложкой

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетней девочки в Дагестане. В совершении преступления обвиняется мать ребенка. По данным следствия, женщина систематически избивала дочь обувной ложкой.

Информация о начале делопроизводства появилась в Telegram-канале Прокуратура Республики Дагестан. В опубликованном сообщении говорится, что жительница Каспийска систематически наказывала малолетнюю дочь за малозначительные провинности. Женщина била девочку металлической обувной ложкой.

У пострадавшего ребенка диагностировали травмы. Повреждения, полученные им, квалифицировали как средний вред здоровью. По факту случившегося возбуждено дело, расследование ведется по трем уголовным статьям.

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