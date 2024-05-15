В Тульской области подростки заставили ребенка есть семечки с земли из-за денег

В Тульской области подростки издевались на ребенком. Они сыпали семечки на асфальт и заставляли мальчика их есть. При этом сам школьник говорил на видео, что ему «нужны деньги». Ролик опубликовала в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На кадрах видно, как подростки принуждают ребенка собирать с земли семечки и класть их в рот. Что именно произошло перед этим – неизвестно. Предварительно, мальчик согласился на унижение из-за денег, так как на камеру он сказал, что они ему очень нужны, а затем спустился на колени.

Мизулина отметила, что обратилась в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка. По данным mk.ru, СК уже занялся случившимся. Предположительно, школьнику на видео 8-10 лет. Дело находится на контроле у руководителя регионального следственного управления Владимира Усова.

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