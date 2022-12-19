За коммуналку платил исправно: москвичи 15 лет жили в квартире с мертвым соседом

Неожиданную и страшную находку в одной из комнат коммунальной квартиры обнаружила 63-летняя жительница Москвы 17 декабря. Пенсионерка сообщила в полицию, что обнаружила труп соседа, который пролежал в помещении не меньше 15-ти лет и превратился в мумию.

Пожилая женщина сообщила, что в квартире проживали три семьи более 30-ти лет назад. В одной комнате она с детьми, в другой одинокий моряк Михаил, в третьей мать с дочерью. В 1992 году пенсионерка съехала, но помещение в коммуналке оставила за собой. Она оплачивала все коммунальные платежи и даже не предполагала, что сосед Михаил за это время перебрался в ее комнату, так как она находилась ближе к входной двери. Причем об этом женщина узнала только совсем недавно.

По словам соседки, моряк вел маргинальный образ жизни. Он много пил, нигде не работал, а продолжал жить в квартире благодаря тому, что хозяйка комнаты оплачивала коммунальные услуги. Таким образом создавалось впечатление, что платит именно он. Но в 2007 году мужчина куда-то пропал и больше его никто не видел. Несколько раз обеспокоенные жильцы писали заявления в полицию, но все было безрезультатно. Вскоре Михаила признали пропавшим без вести, а в 2021 году женщина решила заполучить себе его квадратные метры. Комнату моряка поделили между хозяйками двух других помещений, а после пенсионерка продала свою долю.

17 декабря женщина приехала, чтобы забрать свои оставшиеся в комнате вещи, и обнаружила на кровати иссохший труп мужчины. Экспертиза установила, что Михаил умер еще около 10-ти лет назад от сердечной недостаточности, но не видели его более 15-ти лет. Более того, соседку почему-то не смущал неприятный запах, исходивший от гниющего тела моряка, поэтому она и не подумала, что мужчина все это время лежал мертвый прямо рядом с ней.

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