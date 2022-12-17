17:24, 17 декабря 2022
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13-летний школьник замотался в гамак и впал в кому
Мать обнаружила своего 13-летнего сына замотанным в гамак. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге на улице Бутлерова.
Школьник был доставлен в Санкт-Петербургский педиатрический университет с признаками, схожими с удушьем. Врачи определили механическую асфиксию, гипоксическую кому, странгуляционную борозду в тяжелом состоянии.
Сейчас сотрудники ведут расследование.
Ранее мы писали, что школьника из Башкирии накормили котлетой с начинкой из пластика.
Источник фото:freepik
Источник:lenta.ru
Автор:Галина СьюТеги: