13-летний школьник замотался в гамак и впал в кому

Мать обнаружила своего 13-летнего сына замотанным в гамак. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге на улице Бутлерова.

Школьник был доставлен в Санкт-Петербургский педиатрический университет с признаками, схожими с удушьем. Врачи определили механическую асфиксию, гипоксическую кому, странгуляционную борозду в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники ведут расследование.

Ранее мы писали, что школьника из Башкирии накормили котлетой с начинкой из пластика.