За игровую практику: бывший тренер и гендиректор хоккейного клуба вымогали деньги у спортсменов

Правоохранители задержали бывшего главного тренера самарского ЦСК ВВС Юрия Мордвинцева и генерального директора клуба Юрия Ковтуна. Их подозревают в вымогательстве денег у хоккеистов, передает Telegram-канал Sport Baza.

По информации журналистов, уголовное дело возбудили по статье о коммерческом подкупе группой лиц, сопряженным с вымогательством. Генеральный директор, по предварительным данным, вымогал у одного из игроков клуба 80 тысяч рублей за постоянную игровую практику.

После того как о преступлении стало известно, правоохранители организовали обыски в квартирах Мордвинцева и Ковтуна. Бывший тренер проходит по делу как свидетель, а гендиректору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что задержанный за дачу взятки гендиректор «Фонбета» захотел на СВО. Он попросился на фронт через пару дней.