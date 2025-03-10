Через несколько дней после задержания: подозреваемый в даче взятки гендиректор «Фонбета» попросился на СВО

Гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин задержан по подозрению в даче взятки. По данным Telegram-канала Sport Baza, через несколько дней после этого он попросился в зону проведения спецоперации.

Данная просьба поступала следователям дважды. В первый раз Анохин заявил о желании отправиться служить на СВО через несколько дней после задержания. А во второй раз спустя какое-то время. Однако просьбу в очередной раз не удовлетворили.

По версии следствия, гендиректор «Фонбета» пытался дать взятку в размере 60 млн рублей за то, чтобы против него не велось расследование. Его подозревали в хищении на одном из предыдущих мест работы.

Ранее мужчина, убивший 36-летнюю женщину и спрятавший ее труп в машине актера Гоши Куценко, попросился в зону СВО. Он выступил с этим заявлением в зале суда.